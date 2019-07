Silvia Bächli & Eric Hattan

Silvia Bächli, seit 1993 Professorin an der Karlsruher Kunstakademie, ist eine der renommiertesten Zeichnerinnen der internationalen Kunstszene.

Einfach scheinen ihre Zeichnungen zu sein, leicht zu deuten sind sie nicht. Leichtfüßig und gleichzeitig subtil und vielschichtig kommen sie daher, sind sinnlich und zielen gleichzeitig auf ein Erspüren der Welt hin, das über das rein Körperliche hinausgeht, das die eigene Wahrnehmung mitreflektiert, bewusste und unbewusste Impulse aufnimmt, aber verschoben und wie verlangsamt. Bächlis Arbeiten sind dabei grundsätzlich offen, experimentell und skizzenhaft. In der Kunsthalle Karlsruhe stellt die gebürtige Schweizerin jetzt rund 80 Arbeiten aus, die bei einem Aufenthalt in London 2018/19 entstanden sind.

Erstmals zeigt sie auch kleine Skulpturen und die Wand-Installation „To Have A Shelf Life“, die sie zusammen mit Eric Hattan entwickelt hat: Regalbrette und Fundstücke, eine Folie für Assoziationen. Zusammen mit ihr zeigt der Schweizer Künstler Eric Hattan 18 Videos, die geprägt sind vom Reisen, Flanieren und Aufzeichnen. Linear, folgerichtig, bedächtig und mit minimalem Aufwand beobachtet er in Buenos Aires, London, Genua oder der Schweiz alltägliche Situationen. Erfasst werden Bewegungen von Tieren, Menschen, Gegenständen oder Fortbewegungsmitteln, vor allem dem Übersehenen gilt sein besonderes Interesse, den Nischenexistenzen, den Nebenwegen, die verlassen und vergessen wirken. Seine Werke laden ein, mit ihm stille Streifzüge an der Peripherie oder im Herzen urbaner Kontexte zu unternehmen. -gepa