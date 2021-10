Sinneswandel

Ihr Tagesrhythmus, ihre Orientierung und Kommunikation, ihr ganzes Wesen scheint so weit vom Menschen zu sein, und doch kommen wir ihnen ziemlich nahe.

Abends am Fenster sind Fledermäuse oft zum Greifen nah. So nah kommen sie dem Menschen mitunter, das möglicherweise eine ganze Pandemie von dieser Begegnung ausging. Sabine Schäfer und Rosemarie Vollmer nehmen die Fledermaus als Symbol für die gegenseitige Beeinflussung und mitunter Bedrohung von Mensch und Tier, die in die jeweils gegenseitigen Lebensräume eindringen.

Die Schaufensterfassade der Gedok-Galerie fungiert nicht als Raumtrenner, sondern als Übertragungsraum – Transducer-Lautsprecher leiten Klangmikroskopien von Fledermäusen und Insekten nach innen, optisch inszeniert von Transparentpapier-Scherenschnitten.

Am Sa, 9.10. veranschaulicht der Fledermausforscher Martin Lehnert die vielfältige Beziehung zwischen Mensch und Fledermaus (15 Uhr). Bei der Finissage am So, 10.10. sind die beiden Künstlerinnen anwesend (14-16 Uhr). -fd