17 ComickünstlerInnen und Illustratoren haben Ba-Wü für diese Ausstellung im Rahmen des „Literatursommers“ neu vermessen.

Gebündelt zur „Sketchmap“ sind Buch, Ausstellung und Künstler von Stuttgart aus auf Wanderschaft gegangen und machen u.a. noch Station in Karlsruhe (Do, 29.9., Prinz-Max-Palais): Den Abendprogrammpunkt gestalten Yi Luo, Juliane Piper – und Jim Avignon.

Der Exil-Karlsruher hat als Neoangin gerade sein neues Album „Uncleared Samole Of Reality“ releast und zur „Neuvermessung eines Landes in Comics und Illustrationen“ die fünfseitige dystopische Graphic Novel über „Mein letztes Jahr in Karlsruhe“ (1985) beigetragen, worüber er bei „Ein Land – drei Blickwinkel“ (19 Uhr) ein halbes Stündchen plaudert. -pat