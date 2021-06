Skulptur Südwest

Der Vorstand der Freunde junger Kunst hat aus den Besuchen in den Ateliers der viele Anregungen mitgebracht, die jetzt in einer großen Skulpturenausstellung münden.

Auf dem Marktplatz und zwischen Dampfbad und Friedrichsbad bilden Skulpturen von über 30 KünstlerInnen eine große Freiluftausstellung, die unterhalb des Neuen Schlosses weitergeht und das stimmungsvolle Grün der Terrassen am Florentinerberg einbezieht. Die Skulpturen-Galerie ist durchgehend geöffnet und wird Leben in den sonst eher verträumten Bezirk um die Stiftskirche bringen. 30 Künstler haben ihre Werke zugesagt.

Besucher sehen schon jetzt eine erblühende, jeden Tag weiterwachsende Ausstellung. Versammelt sind namhafte Künstler aus dem gesamten Südwesten: Die Vasen auf Stelzen von Franz Stähler markieren den Zugang zum oberen Bäderviertel. Auch wenn sie bereits seit 1998 zum Stadtbild gehören, bilden sie, wie ein Tor, den Auftakt der Ausstellung, in die sich auch der Figurentisch von Eberhard Eckerle nahtlos einfügt. Eine Vase von Jörn Kausch leuchtet bereits weiß aus dem Efeugarten; und Pokornys mächtige Skulptur aus Cortenstahl bildet den Abschluss der Skulpturenachse zwischen Dampfbad und Friedrichsbad.

Die am Florentinerberg sichtbaren römischen Mauerreste bieten Raum für eine Installation von Jürgen Brodwolf. Der Markgräfler Bildhauer integrierte dort fünf liegende, sich krümmende Figuren, die an die Ausgrabungen von Pompeji denken lassen. Bergauf und entlang der Terrassen des Florentinerbergs sind farbige Großskulpturen, aber auch schwere Eisenplastiken aus rot-braun leuchtendem rostigen Stahl geplant. Die „Zwillinge“ des Rottweilers Jürgen Knubben geben hier schon einen ersten Vorgeschmack auf das, was kommt.

Aber auch Unauffälliges versteckt sich im mediterran bepflanzten Paradies: Zwei Wolfsköpfe springen aus dem Efeu der Schlossbergmauer (Irmela Maier), ein Keramik-Medaillon von Eva Schaeuble („Flora“) beschwört den ewigen Frühling. Und Silke Stock will vor Ort etwas Vergängliches schaffen, eine Skulptur, die sich im Laufe der Ausstellung auflösen wird. -rowa