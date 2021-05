Skulpturengarten Schweigen-Rechtenbach 2021

„Frisch aufgestellt!“ präsentiert sich die Open-Air-Galerie im Gemeindepark Schweigen.

Das seit 2012 jährlich von Gudrun Zoller organisierte Kunststelldichein aus der Pfalz und dem Badischen umfasst 25 großformatige Skulpturen und Objekte aus Stein, Holz, Ton, Stahl und Beton von elf BildhauerInnen: Am Eingang müht sich der auch aus dem INKA-Büroschaufenster bestens bekannte moderne Eisen-„Sisyphos“ von Pavel Miguel (Berghausen) an seinem Einkaufswagen ab. Am Brunnen steht in rotem Badeanzug die „Stehende Schwimmerin“, wie „Warten auf T“ eine lebensgroße Feinbetonplastik von Gabriele Köbler (Haßloch). Friedvoll liegt dagegen Werner Wagners (Heuchelheim-Klingen) „Ruhende“ etwas erhöht am Weg auf hohem Stahlsockel; eine weitere Wagner-Steinskulptur, die „Sehende“, findet sich am Ausgang zum Drachengarten.

„Mundtot I-III“ nennt sich das expressive Lärchenholz-Ensemble von Stephan Müller (Rodalben), der auch mit der zwei Meter hohen „Machtbalance“, dem thronenden „Reichsapfel“ und „Eintauchen“ vertreten ist. Im Anschluss daran: fünf Objekte aus den heimischen Hölzern Douglasie und Buche, denen Heidi Hielscher (Vorderweidenthal) mit der Kettensäge neue Gestalt gegeben hat. Auf hohen Holzstämmen wenden sich zwei anmutig-zarte Betonskulpturen aus Petra Weiner-Jansens (Bad Bergzabern) Zyklus „Kindfrauen“ einander zu und die „Goldpechmarie“ zeigt Christine Hachs (Gimbsheim) Lust am spielerischen Umgang mit der Bewegung. Ebenfalls von ihr stammt die „Kleine Daphne I“. Weiter unten warten die unkonventionell-schwungvollen aus Obstbaumgehölzen kunstvoll zusammenbauten „Stühle“ von Hussein Ahmad (Waldsee).

Mitten auf der Wiese grast schon von weitem sichtbar „Eine Palette Schafe“ von Holzsägekomponist Guntram Prochaska (Grötzingen) in leuchtendem Ultramarinblau. Als Work in Progress entsteht am Schulhaus die Wandinstallation „Kleine Landschaft 3“, mit der Susanne Wadle (Landau) eine fantastische Geschichte erzählt, indem sie Foto-Cut-Outs auf Siebdruckplatten kaschiert und zu großflächigen Bildkompositionen zusammengestellt hat. Und virtuos von Monika Kirks (Landau) aus gelbem Sandstein gehauen, sitzt schließlich ein „Satyr mit Elwetrittsche“ behäbig auf seinem Sockel, flankiert von bunten Bannern, die Fotos weiterer Skulpturen der Künstlerin zeigen. -pat