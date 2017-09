Sommerausstellungen: Kunstakademie und HfG Karlsruhe & Kunstakademie Stuttgart

Man kann im Sommer 2017 zur documenta oder nach Münster fahren, um zeitgenössische Kunst zu sehen.

Oder aber gleich vor Ort gebündelt und konzentriert ganz junge Kunst aller Sparten erleben: Noch vor der großen Kunstinitiativen-Schau UND #9 verwandeln rund 300 Studierende der Kunstakademie Karlsruhe und 900 in Stuttgart ihre Ateliers und Klassenräume in temporäre Ausstellungsräume und präsentieren aktuelle Arbeiten und neueste Projekte.

In Karlsruhe sind auch der Bildhauergarten sowie die Ateliers auf Schloss Scheibenhardt miteinbezogen, wo am So, 16.7. ab 20 Uhr die große Abschlussparty stattfindet, es verkehren Shuttlebusse ab und von der Kunstakademie. Kurzum: Eine der spannendsten Ausstellungen in puncto junger Kunst, die man nicht verpassen sollte!

Was auch für Stuttgart gilt, wo Ausstellungen, Performances, künstlerische Experimente sowie Seminarprojekte zu einem dreitägigen Fest der freien und angewandten Künste verbunden werden. Hier sind auch Studiengänge wie Architektur oder Industrial-, Kommunikations- und Textildesign vertreten. Interdisziplinarität und akademische Offenheit sind die DNA der Karlsruher Hochschule für Gestaltung.

So setzt der Rundgang die studentischen Exponate der fünf Fachbereiche Medienkunst, Kommunikationsdesign, Produktdesign, Kunstwissenschaft und Medienphilosophie sowie Ausstellungsdesign und Szenografie in Bezug und verschaltet sie zudem mit Elementen, die die Geschichte der HfG reflektieren, die 2017 25 Jahre alt wird. -rw/fd