Sonnendeck – bunt verrückt

Wenn ich nicht hier (= zuhause, drinnen, online) bin, bin ich auf dem Sonnendeck.

„Sonnendeck“ ist eine Gedok-Ausstellung, die das gemeinsame Feiern feiert. Sonnendeck, das bedeutet Helligkeit und Farbe, Leichtigkeit und Wärme, Feiern, Austausch und Geselligkeit. Mit bunten Kissen von Heike Ehrath, farbenfrohen Hockern und Tischlein von Rose Schrade und nachhaltig gestalteten Platten und Bechern von Jutta Becker und Karin Flurer-Brünger kehrt Lebensfreude in die Gedok-Räume.

Die Schals von Helga Weilacher-Stieler und die Accessoires der Schmuckdesignerinnen Gabriele Heinz, Susanne Högner, Ursula Achten und Leonore Jock sorgen für heitere Anblicke, die sich nicht zuletzt mit Zdenka Brocks Ballonbildern und den Filzvögeln von Christina Schneider gen Himmel richten. Eine Ausstellung wie Urlaub zuhause. Das Rahmenprogramm gestalten Ela Rosenberger mit der Flöte (Sa, 10.7., 16 Uhr), Heike Ehrath mit einem Vortrag über ihr Seidenweberei-Projekt in Kambodscha (So, 11.7., 14 Uhr) und Brigitte Eberhard mit einer vergnüglichen Lesung (So, 25.7., 14 Uhr). -fd