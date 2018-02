Spielerische Grenzüberschreitung

Der 1954 in Sveqel (Kosovo) geborene und dort wie in Deutschland ansässige Künstler Ymer Shaqiri ist international in vielen Ausstellungen und auf Kunstmessen vertreten.

Er war 2015 mit einer Einzelshow auch auf der „art Karlsruhe“ zu sehen. Er ist ein exzellenter, ja vorzüglicher „Handwerker“, seine realistischen wie Fotos oder Collagen anmutenden Arbeiten sind nicht zuletzt auch deshalb so aufsehenerregend, weil er alles zeichnet. –rw