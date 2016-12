Stadtführung mit Mimi: Leben bei Hofe

Mimi weiß Bescheid!

Als Waschweib am markgräflichen Hof ist sie bestens im Bilde über Klatsch und Tratsch, Leiden und Leidenschaft. Und ein bisschen Kälte und Wintergrau können sie nicht davon abhalten, ihr Wissen weiterzugeben!

Auf Führungen durch Schloss, Park und Botanischen Garten erzählt sie immer am 1. und 3. Sonntag von November bis April Geschichten vom Leben am Hofe im 18. Jahrhundert, mischt Historisches mit Anekdoten und gibt auch den Frauen jener Zeit die Beachtung, die ihnen in den Geschichtsbüchern oft versagt bleibt.