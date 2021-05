Städtische Galerie: Zoom-Führungen

Im Mai lädt die Städtische Galerie zu drei Zoom-Führungen durch ihre Sonderausstellungen ein.

Führung durch die Ausstellung „Daniel Roth – Stac Lee“ mit Christina Korzen und Claudia Pohl Mi 19.5., 18 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Ralf Gudat – The Black, The Green, And The White Gold“ (Werner-Stober-Preis 2020) mit Christina Korzen und Stefanie Patruno

Anmeldung unter ticket.galerie@kultur.karlsruhe.de, anschließend wird der Zugangslink verschickt. Die Teilnahme ist kostenlos.



In der Reihe „Städtische Galerie @ Kitchen“ findet am Sa, 29.5. um 16 Uhr wieder ein Webinar statt: Inspiriert von Kunstwerken aus der Städtischen Galerie geht es unter der Leitung von Carmen Beckenbach ans Backen oder Kochen in der heimischen Küche. Anmeldung unter kunstvermittlung.galerie@kultur.karlsruhe.de, danach werden der Zugangslink und die Rezeptliste verschickt. Auch diese Veranstaltung ist kostenfrei. -ps/pat