Was macht das Leben aus?

Was bleibt, wenn wir das Materielle weglassen? Es sind tiefgründige Sinnfragen, die Stefanie Gerhardt in ihrem künstlerischen Schaffen leiten. Ihr geht es weniger um bestimmte Motive, sondern vielmehr um festgehaltene Momente, in denen das Leben und die Freude daran spürbar werden. Momente, die oft still und unscheinbar und doch so besonders erscheinen. Gerhardt studierte als Meisterschülerin von Leni Hoffmann an der Karlsruher Kunstakademie und lebt mittlerweile in Freiburg, wo sie an der Pädagogischen Hochschule lehrt. -fd