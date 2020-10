Zwischen Klang und Kunst, Maschinenbau und Theorie arbeitete Stephan von Huene.

Er baute komplexe Klangapparate, die von seiner Beschäftigung mit Sprachwissenschaft, Akustik und Kognition beeinflusst waren, sowie interaktive, multimediale Klanginstallationen. Bis zu seinem Tode 2000 war der Hamburger eng mit dem ZKM verbunden, seine Werke waren Teil vieler Ausstellungen, bis hin zur aktuellen Schau „Writing The History Of The Future“.

„What’s Wrong With Art?“ zeigt drei Werke aus den späten 90ern: „Blaue Bücher“, „Eingangsfragen – Ausgangsfragen“ und das titelgebende „What’s Wrong With Art?“ beschäftigen sich kritisch mit der sprachlichen Kommunikation über Kunst und plädieren für einen unvoreingenommenen Umgang mit ihr. -fd