Nicht nur auf Kindergeburtstagen spaßig und interessant.

„Stille Post“ ist ein Spiel mit Bedeutung, Verständnis und Interpretation und hat daher sehr viel mit Kunst zu tun. Die KünstlerInnen der Zettzwo Produzentengalerie wenden das rotierende Prinzip daher auf die Ausstellung zum sechsjährigen Bestehen ihrer Produzentengalerie an.

Jeder bekommt ein Bild aus bekannter Quelle, reagiert darauf mit einem eigenen Kunstwerk und flüstert wiederum ein eigenes Werk zur Bearbeitung weiter in die Runde. Am Ende hängen acht Exponate in der Ausstellung, die so niemand vorher kannte, und das Spiel mit der Wahrnehmung, Semiotik und Interpretation beginnt. Wie viel hat das Ergebnis noch mit dem Ausgangsinput zu tun? -fd