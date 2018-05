Stockhausen Goes Middle East

Wie passt die wohl aufwändigste Komposition des 20. Jahrhunderts in einen kleinen Ausstellungsraum?

Und was haben militärische Interventionen im Mittleren Osten damit zu tun? Das wird die Künstlerin Ira Konyukhova (geb. 1984 in Tver, UdSSR) zeigen, die sich hier an eine Neuinterpretation von Stockhausens „Helikopter-Steichquartett“ wagt. Konyukhova arbeitet multimedial, in raumgreifenden Installationen – oft mit politischem Kontext. -rw