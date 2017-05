Supraliminal

Die stetige Ausdehnung des Universums ist wie das Wachstum des Grases – messbar, beweisbar.

Doch wir können den Prozess nicht „live“ beobachten, denn es handelt sich um eine überbewusste Wahrnehmung, zu langsam für unser Erfassen der Welt (das Pendant dazu wäre die unterbewusste, weil zu kleine oder zu schnelle Wahrnehmung). In ihrer raumgreifenden Ausstellung transponieren Paul Miller aka DJ Spooky und der „Data Artist“ Greg Niemeyer die All-Expansion in unseren Perzeptionsbereich.

Dabei arbeiten sie jeweils mit ihren bewährten Mitteln: Der Musiker Miller soniziert (also verklanglicht) die Daten zu einem Soundtrack des wachsenden Alls, während Greg Niemeyer, studierter Fotograf, deren Visualisierung vornimmt. So macht das Duo nicht nur erfahrbar, wie sich Galaxien im Universum verteilen, sondern zugleich, was sie mit Fingerabdrücken zu tun haben. Zur Eröffnung ihrer Panorama-Installation sind die beiden Künstler zu Talk und Diskussion anwesend (Mi, 3.5., 18 Uhr, ZKM-Vortragssaal). -fd