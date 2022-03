Ausrangierte Elektrogeräte sind für Susanne Freiler-Höllinger kleine Schatzkammern.

Mikrochips und Motherboards gehören zum Materialkasten der Künstlerin wie für andere die Farbtuben. In kleine Teile seziert, findet die Elektronik bei der gelernten Maschinenbau-Technikerin auf die Leinwand. Die Ästhetik der Platinen, Chips und Magnetspulen findet sie nicht nur in deren Farben und Formen, sondern auch in ihren neo-futuristischen Bedeutungsebenen. Mit Acryl und Öl angereichert zeigt Freiler-Höllingers „Elektronik Kunst“ die Schönheit von Satelliten, Bohrplattformen oder gar Siri und Alexa. Im Rahmen der Ausstellung liest am So, 20.3. die kamerunische Autorin und Aktivistin Djaili Amadou Amal aus ihrem Buch „Les Impatientes“ (11 Uhr). -fd