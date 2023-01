Tag der offenen Tür @ ZKM, Städtische Galerie & HfG 2023

Traditionell bildet der „Tag der offenen Tür“ den Auftakt zum neuen Kunstjahr.

Alle Ausstellungen kann man bei freiem Eintritt erleben, im ZKM digital auch vergangene. Das ZKM bietet ganztägig kostenfreie Führungen, teils als KuratorInnen- oder Aktionsführungen, Blicke hinter die Kulissen wie ins Labor für antiquierte Videosysteme, Hertz Labor, Restaurierung von Medienkunst, Greenculture und die technischen Anlagen. Die beliebte Museumsrallye und Workshops werden ebenso angeboten wie Lesungen für Kinder und Familien.

Ergänzt wird dies mit Online-Angeboten, dem Workshop „Pixel Your World“ sowie „Q&A: Was macht eigentlich eine Kuratorin am ZKM? Was macht eigentlich ein Software-Entwickler am ZKM?“. Auch in der Städtischen Galerie ist jede Menge los. Es gibt Führungen durch die Ausstellungen, Workshops für Kinder, eine Museumsrallye und eine Mitmachaktion des Künstlerkollektivs Chaos Comic Club Karlsruhe (13-17 Uhr).

Außerdem wird wieder schöne Plakate, Kataloge und Kunstpostkarten verschenkt. In der Hochschule für Gestaltung werden ausgewählte Arbeiten von StudentInnen aus den Bereichen Ausstellungsdesign und Szenografie, Kommunikationsdesign, Kunstwissenschaft und Medienphilosophie, Medienkunst und Produktdesign präsentiert, die Ideen einer neuen Generation mit künstlerischen wie theoretischen Arbeiten, Produkten, Entwürfen und Konzepten. Ausgestellt wird in den Lichthöfen im EG. -rw