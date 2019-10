Tamara Goehringer & Laura Polke

Die Karlsruher Malerin ergänzt ihre Ölbilder mit Lichtprojektionen und schafft damit neue visuelle Erfahrungsräume.

Ihre Motive entnimmt sie der Menschheits- und Kunstgeschichte, aber auch der Popkultur; ihre Fragen betreffen die Gesellschaft und menschliche Werte. Im Anschluss an die Vernissage spielen Das letzte Kollektiv aus Basel groovig-psychedelischen Dancejazz und die Locals von Gunda Li packen ihre Basslines in meditative Flächen zu einem spacigen Krautpaket mit Dub-Zusätzen ein. Falls nicht schon ausgebucht, ist auch der Siebdruck-Druckworkshop mit Laura Polke am So, 10.11., 11 Uhr ein Tipp. -fd