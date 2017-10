Tangenten 2017

Zwei Absolventen und Meisterschüler richten in dem Format „Tangenten“ gemeinsam eine Ausstellung aus.

Mit der Präsentation ist auch die Produktion zweier Kataloge verbunden. Rombach (geb. 1983 in Villingen-Schwenningen) studierte von 2009 bis 2014 Bildhauerei bei Prof. John Bock. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Der Maler Jens Stickel (geb. 1981 in Öhringen) studierte von 2006 bis 2013 bei Prof. Leni Hoffmann, er lebt und arbeitet in Weingarten. Im Anschluss stellen sich die Bewerber für die Graduierten-Stipendien Ba-Wü in einer Ausstellung vor. -rw