Tatort Talheim

1983/84 sorgt ein gruseliger Fund in Talheim bei Heilbronn für Aufsehen.

Die Skelettreste von 34 Menschen. Gerichtsmediziner, Archäologen und Anthropologen nahmen sich des Falles an, stellen zahlreiche Spuren äußerer Gewalteinwirkung fest und datieren die mutmaßlichen Morde 7.000 Jahre zurück. Doch wer überfiel die Ur-Talheimer? Wo standen ihre Häuser? Wie lebten sie?

Die von den städtischen Museen Heilbronn und dem Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart konzipierte Ausstellung rekonstruiert den jungsteinzeitlichen Kriminalfall. Die lebensechten Nachbildungen zweier Opfer ermöglichen detaillierte Rückschlüsse, etwa auf das starke Hüftleiden einer Frau. Filme und Skizzen vertiefen den Blick in eine ferne und doch so nahe Kultur. -fd