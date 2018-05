The Art Of Immersion III

„Immersion“ bezeichnet eine sinnliche Erfahrung von virtueller und realer Umgebung.

Mithilfe von Virtual Reality-Brillen wird eine simulierte Welt erlebbar. Damit können nicht nur weit entfernte Orte besucht, sondern sogar die Rolle des Erlebenden gewechselt werden. Wie nimmt z.B. ein Pfeilgiftfrosch seine Umgebung wahr? Oder wie fühlt es sich an, als Kaiman auf Beute zu lauern? Die Antworten darauf finden Besucher in der Virtual-Reallity-Installation „Inside Tumucuaque“ der Ausstellungsreihe „The Art Of Immersion“ im ZKM.

Hier kann das Ökosystem des Naturschutzgebietes Tumucuaque im Nordosten Brasiliens aus der Perspektive der heimischen Tiere besucht werden. Bewegungen in Superzeitlupe, Farbnachtsichten und räumlicher 3D-Sound lassen die Wahrnehmung von Tieren für Menschen nachvollziehbar werden.

Die Installation, die einen gesamten Lichthof des Hallenbaus füllt, wurde als Vermittlungsformat von der Interactive Media Foundation in Kooperation mit Filmtank, Artificial Rome und dem Museum für Naturkunde in Berlin geschaffen. Sie dient einem tieferen Verständnis der bedrohten Biovielfalt auf der Erde. -hju