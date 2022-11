Das aus Haiti, Frankreich und England stammende Ensemble hat im Kunstverein ein umfassendes Projekt an der Schnittstelle von Kino, Literatur und Theater realisiert und war von Juni bis August in der Residence im Kunstverein.

Auf der Basis zahlreicher Begegnungen, Gespräche, Workshops und Recherchen während ihres Aufenthalts entstand der Wunsch, gemeinsam einen Teil zwei des Projekts zu konzipieren. Dieser präsentiert u.a. ein Sonic Journal, in dem sich gelesene Texte und Gedichte genauso finden wie Interviews, Songs und Field Recordings.

Weiter zu sehen sind die Filme und Installationen des Kollektivs aus den vergangenen fünf Jahren. Der Film „Ouvertures“ (132 Min.) startet zu folgenden Screeningzeiten: Di-Fr 11.30/14/16.30 Uhr, Sa+So 11.30+14 Uhr. -rowa

Programm „Lanjelis – Part II: Residence, Programme & Sonic Journal“

Mi, 9.11., 19 Uhr

Come Hear Talk

Vortrag von Françoise Vergès im Gespräch mit The Living And The Dead Ensemble (Begleitung und Moderation: Sophonie Maignan & Olivier Marboeuf)

Cola Taxi Okay

Do, 10.11., 19 Uhr

Voices Never Stop

Das The Living And The Dead Ensemble kuratiert ein Radioprogramm mit Soundarbeiten basierend auf aktuellen Recherchen.

Public Listening mit Snacks & Drinks im Kunstverein oder online über den Radiokanal

Badischer Kunstverein, Onlineradio: www.r22.fr

Fr, 11.11., 19 Uhr

Voices Can Dance

Das The Living And The Dead Ensemble kuratiert ein Radioprogramm mit Musik und Sound-Arbeiten basierend auf aktuellen Recherchen.

Public Listening mit Snacks & Drinks im Kunstverein oder online über den Radiokanal

Badischer Kunstverein, Onlineradio: www.r22.fr

Sa, 12.11., 18 Uhr

Living Sonic Journal

Live Lecture Performance des The Living And The Dead Ensemble mit Texten und Interviews, die während der Residence entstanden sind (präsentiert von Mackenson Bijou, Léonard Jean-Baptiste & Sophonie Maignan). Im Anschluss Drinks an der Bar.

Badischer Kunstverein



So, 13.11., 18 Uhr

Living Sonic Journal

Live Lecture Performance des The Living And The Dead Ensemble mit Texten und Interviews, die während der Residence entstanden sind (präsentiert von Mackenson Bijou, Léonard Jean-Baptiste, Sophonie Maignan & Olivier Marboeuf).

Badischer Kunstverein

Mo, 14.11., 20 Uhr

Économie d’Énergie

Konzert von Nygel Panasco

Einlass & Getränke ab 19.30 Uhr

Badischer Kunstverein



Mi, 16.11., 18 Uhr

Poem From Self

Poetry Workshop & Open Stage mit The Living And The Dead Ensemble (Durchführung: Sophonie Maignan)

Cola Taxi Okay