„Lanjelis“ ist kreolisch und könnte mit „Engel“ übersetzt werden.

Mit diesem Ausstellungstitel referiert das Ensemble The Living And The Dead auf die Zeit, wenn in der Karibik der Tag in die Nacht übergeht. „Lanjelis“ ermöglicht Ruhe und „Marronage“, also Widerstand. Geschützt von neugierigen Blicken wird eine heimliche Revolte möglich, die durch Musik und Tanz, mit Geschichten und Bildern geschieht. Diese Ideen waren sowohl für das Kollektiv aus Haiti, Frankreich und Großbritannien als auch das Karlsruher Publikum so spannend, dass „Lanjelis“ nun in die zweite Runde geht.

Bis zum 20.11. wurde die Ausstellung verlängert, die in einer Residency des Living And The Dead Ensemble in Karlsruhe entstanden war. Teil zwei präsentiert u.a. ein Sonic Journal, in dem sich gelesene Texte und Gedichte genauso finden wie Interviews, Songs und Field Recordings. Weiter zu sehen sind die Filme und Installationen des Kollektivs aus den vergangenen fünf Jahren. Außerdem sind wöchentliche Veranstaltungen geplant, über die der Kunstverein per Newsletter und auf www.badischer-kunstverein.de informiert. -fd