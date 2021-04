They Will Be Landscapes

Zur Finissage von Romy Rüeggers „The Moving Body, The Listening Body – Moving Through Wires Of Wind“ streamt der Badische Kunstverein einen gesprächsbasierten Ausstellungsrundgang.

Samia Henni , Theoretikerin, Historikerin und Autorin des mehrfach preisgekrönten Buchs „Architecture Of Counterrevolution: The French Army In Northern Algeria“, und die in Berlin und Zürich lebende und arbeitende Künstlerin Romy Rüegger, deren BKV-Ausstellung mit drei Performances verbunden ist und einen Einblick in ihr aktuelles Schaffen gibt, besprechen die darin installierten künstlerischen Settings und die Performances.

Anmeldungen für die Zoom-Veranstaltung in englischer Sprache per E-Mail an info@badischer-kunstverein.de an. Das Publikum ist eingeladen, während des Ausstellungsrundgangs Fragen zu stellen. -pat