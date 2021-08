Toujours Kunst 2021

Mit einem Performance-Sonntag (1.8.) startet der arty Part von „Toujours Kultur“ im August.

Die „Pop-up Stage Arena“ von Chris Ziegler ist eine um Augmented Reality unterstützte Tanzperformance und beschäftigt sich mit den Beziehungen von Menschen über Raum und Zeit. Durch Sensoren an Körper/Kostüm der Tänzerin entsteht eine virtuelle Theaterbühne, in die das Publikum eintauchen kann (11/12/13 Uhr). Das „Muxical“ „No Name“ geht spielerisch mit Genderfragen und Queerness um, performt vom Mixed-Abled-Tanzensemble Szene 2wei.

Im Anschluss zeigt die Truppe noch das Stück „Noisy Cases“ (20 Uhr). Vom Do, 5.8. bis Mi, 18.8. übernehmen Tine Schumann und Eckbert Lösel die Fleischmarkthalle, kuratiert vom Kohi. Der Ausstellungstitel „Utopie und Gegenwart“ setzt ein Spannungsfeld zwischen zwiegespaltener Beobachtung der Zeitumstände und zaghaften Ideen von Alternativen. Dies findet sich vor allem in den Installationen und Papierarbeiten von Schumann: Mit Anspielungen an Tierfabeln gestaltet sie verunsichernde und zugleich neugierig machende Szenerien. Lösel zeigt mit seinen Naturfarbenbildern, wie ein umweltfreundliches Arbeiten möglich sein kann, ohne allzu große Zukunftsversprechungen zu machen. Ihn interessieren Gegensätze und ihr Zusammenspiel wie Darstellen und Sein, Innen und Außen.

Intensive fünf Tage lang lädt die „Sommerakademie“ dazu ein, sich mit einem künstlerischen Sujet eigener Wahl zu beschäftigen: Malerei, Zeichnung, Comic, Fotografie, Bildhauerei, Siebdruck, Keramik, Film, (Straßen-)Theater, Schmuckdesign und kreatives Schreiben sind im Angebot, Anmeldung unter www.sommerakademie-karlsruhe.de (Di-Sa, 24.-28.8.). Mit einem multimedialen Symposion meldet sich das Kunstkollektiv Circus 3000 zurück (Fr-So, 3.-5.9., s. sep. Text). Den Abschluss macht ein Kollektiv vom anderen Ende der Stadt: Die Nordbecken-Crew bringt inspirierende Rheinhafen-Atmosphäre auf den Schlachthof. Das Line-up ist wie eh und je überraschend und auch mit externen Gästen gespickt (Eröffnung: Do, 9.9., 18 Uhr, bis 15.9.). -fd