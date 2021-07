Toujours Kunst 2021

Mit drei Ausstellungen und mehreren experimentellen Veranstaltungsformaten bespielt „Toujours Kunst“ im Rahmen des Open-Air-Festivals „Toujours Kultur“ die Fleischmarkthalle auf dem Schlachthof.

Tinka Stock hat 19 KünstlerInnen eingeladen, die einen überschäumenden Mix der Medien und Kunstformen hinlegen: Malerei trifft auf Video, Street-Art auf Bildhauerei und Installation. Die Artists der Schau „Alarm Ein 100“ stammen entweder aus dem Dunstkreis der Karlsruher Kunstakademie oder werden aus Düsseldorf, Köln, Freiburg und Berlin „eingeflogen“. Dazu gibt’s eine Bar und eine Finissage mit DJ 100 Euro (So, 11.7., 20-22 Uhr). Nach der Vernissage (Do, 8.7., 18-22 Uhr) ist vom 9. bis 11.7. jeweils von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Vom 5. bis 18.8. zeigen Tine Schumann und Sigur Wendland „Bilder für eine fabelhafte Zukunft“. Die gegenständlichen Arbeiten der beiden befassen sich mit dem Menschen und seinen Träumen, Begierden und Erfindungen. Wo die realistischen Ölbilder Wendlands schrill und kräftig daherkommen, wirken Schumanns Papierarbeiten und Installationen zurückhaltend und sensibel in ihrem Aufgriff der Motive von Tierfabeln. Zwei Positionen über die Faszination und gleichzeitige Skepsis der Menschheit gegenüber. Das Nordbecken-Kollektiv übernimmt die Halle vom 9. bis 12.9. und bringt nicht nur Rheinhafen-Atmosphäre, sondern auch Gäste jenseits der eigenen Reihen mit.

Jenseits der Ausstellungen dient die Fleischmarkthalle auch für ungewöhnliche Veranstaltungen: Die Anstoß ist am Fr, 9.7. mit der Listening-Reihe für experimentelle elektronische Musik „ßcape The Gravity“ zu Gast. Gebookt ist das Duo Inkasso, das einen dubbig-diesigen Sound aus Synths und Drums daherschleppt. Am Sa, 17.7. zeigen Felix Baumann und Sean Henderson das Stück „How Things Go“, das mit Elementen aus Tanz, Physical Theatre und Clownerie Bezug auf einen Film des Künstler-Duos Fischli & Weiss nimmt. Baumann gibt am So, 18.7. einen Workshop zu künstlerischem Ausdruck mit dem Körper, ein weiterer Bewegungsworkshop am Sa, 31.7., ausgerichtet von Szene 2wei, befasst sich mit Klischees von Geschlechtern und ihren Rollen. Das experimentelle und interdisziplinäre Medienkunstformat „Off Track“ aus dem Tempel ist am Fr+Sa, 23.+24.7. zu Gast. Fünf Künstler erarbeiten ein interaktives, ortsbezogenes Werk aus akustischer, visueller und performativer Kunst. -fd