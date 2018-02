Umgehängt & Werner-Stober-Kunstpreis

Mit der Umhängung der eigenen Sammlung bietet die Städtische Galerie immer wieder Gelegenheit, unter wechselnden Aspekten Schlüsselwerke neu zu entdecken und selten oder nie gezeigten Arbeiten zu begegnen.

Nachdem die Dauerausstellung aufgrund der aufwändigen Umbaumaßnahmen für die neue Lichtanlage einige Wochen nicht zu sehen war, widmet sich die Neupräsentation den vielgestaltigen „Facetten der Malerei 1960–2010“. Anhand herausragender Exponate aus den Beständen der Galerie und der Sammlung Garnatz entsteht ein spannungsreicher Dialog zwischen vertrauten und unbekannten Kunstwerken mit überraschenden Bezügen.

Parallel wird der Gewinner des Kunstpreises der Werner-Stober-Stiftung 2017 präsentiert: Benno Blome, 1979 in Dresden geboren, studierte von 2005 bis 2011 an der Kunstakademie Karlsruhe und war Meisterschüler bei Franz Ackermann. Der in Karlsruhe lebende Künstler zeigt unter dem Titel „Stilles Land“ ein Environment, das sich aus einem raumumspannenden Wandbild und einer Installation mit Tafelbildern zusammensetzt. Es geht um die Suche nach einem unbekannten Land und vor allem der Bedeutung der Stille, mit der sich das Werk erfahren lässt. -hju