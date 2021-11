Unauffälligkeiten: Das Besondere im Banalen

Das hellbraune Muster am Rand der ausgetrunkenen Kaffeetasse.

Das Wartesignal am Bahnsteig, das perfekt zur Musik auf den Kopfhörern passt. Es ist eine der besonderen Qualitäten der Kunst, scheinbar Nebensächliches ästhetisch aufzuwerten. So findet Ulrike Häußler beim Fotografieren den Hintergrund oft spannender als den Vordergrund und untersucht dabei die Beziehung zwischen Raum und Mensch.

Einen szenografischen und performativen Ansatz an Raum, zwischen bildender und darstellender Kunst, pflegt Lukas Fries. Kerstin Burst hält Unauffälligkeiten auf betont spielerische Weise in Zeichnung und Illustration fest, während Dirk Haupt seine Entdeckerlust in der Natur auslebt und zwischen Sinnlichkeit und Konstruktion festhält. -fd