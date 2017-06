UND #9 – Das Rahmenprogramm

Performances, Tanz, Livemusik von Jazz bis Punk und Experimental plus House- und Techno von DJs.

Das Rahmenprogramm der UND ist stets auch ein spannendes kleines Kaleidoskop der avancierten Karlsruher Szene. Am Eröffnungstag (Do, 20.7.) performen Ulrike Tillmann, das Künstlerduo Marika & Leopard sowie Kellys 2.0 und Vorfreunde, live spielen Matthias Ockert & Dagmar Vinzenz und das No Input Ensemble.

Am Fr, 21.7. sind u.a. Wanda Sprenger (Performance), Nicolas Quirin (Indie-Folk, Frankreich), die Surfrocker The Coconuts/Grim Lilly am Start, im kleinen Saal gibt’s Punkrock mit Ratzopaltuff und Blutwurst. Der Sa, 22.7. beginnt um 18 Uhr mit einer Podiumsdiskussion der beteiligten Initiativen zum Thema „Independent Kunsträume“. Danach spielen u.a. das Trio Clazzy, Alpha Nord, Queenmonkeydemonlord (Berlin) und im kleinen Saal Das bessere Minus (Kraut Rock) und Canyon Day (Indie).

Zudem gibt’s Performances von Ulrike Tillmann & Libuse Schmidt sowie Ursula Schachenhöfer („Transmission“). Volles Programm ab 13.30 Uhr auch am So, 23.7.: Es agieren die Zacharias Band (Jazz), Leoni Klein (Perc.), die Stealth Band, die Pseydologen und Noodeling Around, um 16 Uhr gibt’s zudem eine Tanzperformance von Patricia Wolf. -rw