Urban Sketching & Street-Fotografie

Andy Vetter (Fotografie) und Steve Faraday (Urban Sketching) haben das Stadtgeschehen in Karlsruhes Norden, Westen und Osten eingefangen und im Café Palaver beide Kunstformen via Petersburger Hängung in einer Ausstellung zusammengeführt.

70 Zeichnungen und Fotografien lenken den Blick auf die unbekannte Seite dieser Stadtteile: auf Industrie und Straße, Verlassenes und Neugenutztes, auf Alltagsszenen, Stimmungen und skurrile Augenblicke. Neben dem Kunstgenuss lässt sich in diesem klassischen alternativen (Bio-)Café, das man mit Institutionen wie dem Ruffini in München vergleichen kann, hervorragend frühstücken; wer später kommt, probiert den Weltklassekuchen. -rw