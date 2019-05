Drawn in Durlach.





„Urban Sketching“ – das ist Zeichnen vor Ort von allem, was in einer Stadt existiert und passiert. Steve Faraday dokumentiert Karlsruhe und seine Stadtteile in inzwischen über 700 Zeichnungen, zuletzt zeigte er Arbeiten im Café Palaver. Die aktuelle Ausstellung fokussiert auf Durlacher Motiven und zeigt Gebäude und Straßenzüge als großes Objekt oder ins Detail gezoomt Stadtszenen, Skurriles, Vertrautes und Unerwartetes.