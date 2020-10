Die Architektin, Dramaturgin und Kuratorin Cagla Ilk und der Kurator, Schriftsteller und Pädagoge Misal Adnan Yildiz bilden das neue Leitungsduo der Kunsthalle Baden-Baden.

In ihrer kuratorischen Vision soll die solide staatliche Institution zu einem „Raum öffentlicher Imagination“ werden. Die Kunsthalle soll eine Plattform der Kollaboration und des gemeinsamen Nachdenkens, für die Begegnung unterschiedlichster Menschen aus Kunst und Bürgerschaft sein. Neben dem klassischen White Cube erweitert sich das Museum mit Interventionen im öffentlichen Raum um einen „Green Space“. Das Eröffnungsprojekt von Ilk und Yildiz verdeutlicht deren künstlerische Visionen: Acht Hochschulklassen aus den Bereichen Kunst, Performance, Regie und Sound haben im Frühherbst in (hauptsächlich digitalen) gemeinsamen Arbeitssessions den Grundstein für eine „echte“ Ausstellung im Frühjahr 2021 gelegt: „Conditions Of A Necessity“.

Mit dabei sind u.a. die Klassen von Hito Steyerl (UdK Berlin), Nurkan Erpulat (Akademie für Darstellende Kunst Bayern) und Jan St. Werner (Dynamische Akustische Forschung an der Nürnberger Kunstakademie). Seit Ende Oktober läuft in der Kunsthalle die große „Valie Export“-Ausstellung. Sie widmet der Pionierin feministischer Aktions- und Medienkunst ein großes Forum zum 80. Geburtstag. Neben raumgreifenden Installationen sind in einem extra eingerichteten Kinosaal auch Filme von Export zu sehen. Mit dem Titel „Fragmente einer Berührung“ betont die Schau die Auseinandersetzung der Künstlerin mit dem Moment der Berührung – nicht nur im körperlichen, sondern auch medienreflexiven Sinne, wenn es um die Übergänge zwischen verschiedenen Realitäten geht. -fd