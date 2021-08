Verborgene Spuren: Filme, Konzert, Führungen

Das für 21.7. angekündigte Konzert „Stimmen der Hoffnung“ mit Werken von Richard Fuchs, Mahler und J.S Bach musste wegen Erkrankung einer Musikerin kurzfristig verschoben werden.

Der neue Termin für diese Begleitveranstaltung zu „Verborgene Spuren“ ist Do, 9.9., 19 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Musikstücke des Architekten und Komponisten Richard Fuchs, der 1887 in Karlsruhe geboren wurde und 1939 nach Neuseeland emigrierte. Ausführende sind Anna Lena Denk-Erlich (Mezzosopran), Jaleh Perego (Moderation/Violine) und Fan Yang (Klavier). Das Rahmenprogramm wird fortgesetzt mit zwei Kuratorinnenführungen am Do, 29.7. (Ursula Merkel) und am Do, 12.8. (Florentine Seifried). Beginn ist jeweils 16 Uhr. Auch für diese Veranstaltungen wird um eine Anmeldung unter ticket.galerie@kultur.karlsruhe.de oder Tel. 0721/133 44 11 gebeten.

Unter dem Motto „Selbst ist die Frau: Das filmische Gesamtwerk von Ellen Auerbach“ zeigt die Kinemathek Karlsruhe am Do, 19.8. ab 19 Uhr einen Filmabend mit Werken der 1906 in Karlsruhe geborenen, 1933 nach Palästina und später in die USA emigrierten Künstlerin. Zu sehen sind sechs Kurzfilme (1933-’36), zwei Filmporträts mit Interviews und vier Kurzfilme ihrer Freunde, kommentiert von Thomas Tode, freier Filmemacher, Kurator und Publizist. -rowa