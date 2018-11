Verlängert: James Rizzi Jubiläumsausstellung

Am Stephanplatz hinter der Karl-Apotheke weisen zwei große Berliner Mauer-Stelen auf seine Ausstellung hin.

Der populäre New Yorker Künstler James Rizzi war schon zu Lebzeiten einer der populärsten Künstler aller Zeiten, ein echter „Pop Artist“. Bekannt wurde er durch die Erfindung der 3D-Papierskulptur und der 3D-Magnetbilder. Seine originären und unverwechselbar humorvollen Arbeiten zieren Briefmarken oder Autos,​ Becher oder Häuser.

Die große gemeinsame „James Rizzi Jubiläumsausstellung“ bei Burger und Elwert ist bis Do, 15.11. zu sehen. Noch etwas länger Einblicke in Rizzis Bilderwelten können die Besucher in der Art Galerie Elwert nehmen, wo die Schau bis Sa, 24.11. verlängert wurde. -rw