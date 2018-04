Verpartnert

Seit 1987 sind Karlsruhe und Halle an der Saale Partnerstädte, die Basis für einen regen Austausch in politischen, sozialen und kulturellen Themen.

Bei dieser Ausstellung steht der Bereich der Handwerkskunst und des Kunsthandwerks im Fokus. Beide Städte haben darin eine lange Tradition: Karlsruhe mit der Majolika, der üppigen Sammlung des Landesmuseums und der weit über die Region hinaus bekannten „Weihnachtsmesse“ des BdK, die seit 25 Jahren stattfindet. Halle ist vor allem bekannt durch die Kunsthochschule Burg Giebichenstein, und das nicht zu knapp: 1879 gegründet ist sie heute ein bedeutendes Zentrum für Kunst, Design und Angewandte Kunst mit internationalem Renommee.

Gezeigt wird in der auf Initiative des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des BdK Ba-Wü entstandenen Ausstellung ein breites Spektrum aktueller Handwerkskunst: Rund 30 AusstellerInnen aus beiden Städten – viele stellen zum ersten Mal in Karlsruhe aus – zeigen Arbeiten aus den Bereichen Schmuck, Keramik, Textil, Holz, Glas und Buchkunst. Gezeigt werden Einzelstücke oder Kleinserien von besonderer Gestaltung und Qualität. Eine kleine zeitgenössische Werkschau in Sachen Design und Produktdesign. -rw