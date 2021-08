Vida completa

Wann ist das Leben vollständig?

Höchstwahrscheinlich nie, zum Glück. Doch hat viel zu lange vieles von dem gefehlt, was wir einem erfüllten Leben zurechnen würden. Vier Karlsruher KünstlerInnen reichern es wieder an: Mit Kunst, mit Begegnung, mit Lebendigkeit.

Die Goldschmiedin Christine Bogner, der Fotograf Bernd Hentschel, der Maler Wolfgang Kopf und Andrea Kiesicker mit ihren vom Tanz inspirierten Skulpturen möchten mit ihrer Kunst in Verbindung treten, Lebendigkeit herstellen, das Leben in all seinen Facetten feiern und durchdringen, vom Leid bis zur Liebe, der Trauer bis zur Begeisterung. Tanzperformances von Sarah Kiesecker und Janina Keller verleihen der Ausstellung dynamischen Schwung (Sa+So, 7.+8.8., 18 Uhr). -fd