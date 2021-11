Vielfach Natur

Naturdarstellungen in der Kunst gibt es so viele wie individuelle Perspektiven auf Flora und Fauna.

Fünf künstlerische Ansätze zeigt der Kunstverein Germersheim: Ulrike Donié interessiert sich für archetypische Bilder von Wasser, Dschungel oder Tieren, die in uns verankert sind. Abstraktion und Gegenständlichkeit verschwimmen in ihren Gemälden und Objekten. Renate Gaissers Serie „Sumpflilienkraut“ entsteht pleinair vor Ort. So erhalten die Gemälde maximale Fläche, Tiefe und Intensität.

In ihrer ­Fotoreihe „Contemplative Spaces“ entführt Beate Kuhn in Landschaften in Neuseeland, Brasilien und Portugal. Dazu kommen neueste Fotografien, die akustische Natureindrücke visualisieren. Caroline Laengerer arbeitet mit Materialien aus Natur und Technik. Ihre Objekte entstehen aus Kabelbindern, Drähten, Tonerde oder Kaffeepad-Hülsen. Mit seiner speziellen Nass-in-Technik setzt Matthias Meyer farblandschaftliche Stimmungen in Metamorphose. Wasserspiegelungen, Nebelschwaden, Baumfragmente und Eiskratzer gleiten in vage Tiefenräume und zurück an die Oberfläche. -fd