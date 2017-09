Viva & Offene Schmuckateliers

Der LAF-Projektraum (LAF steht für Leerstand als Freiraum), betrieben von jungen Kunststudenten und Künstlern, bietet immer wieder aufwendig kuratierte Ausstellungen.

„Viva“ präsentiert nun das Duo Susanne Schär & Peter Spillmann aus der Schweiz und mit „finnfemfel“ eine deutsch-finnische Kooperation mit Albert Braun, Markus Leviks und Oskar Lindström.

Erstere erstellen eine neue, situationsbezogene Inszenierung zum Thema des Verschwindens, Letztere eine Installation aus unterschiedlichen Medien – ihre jüngst in Basel entstandenen und sich weiterentwickelnden Arbeiten zeigen das Verhältnis von Fluss, Bewegung, Grenzen und Kapital. Am Wochenende sind die Ateliers, Werkstätten und Galerien der Schmuckschaffenden bei den „Offenen Schmuckateliers“ zu besichtigen (Sa, 23.9., 15-20 Uhr, So, 24.9., 11-20 Uhr). -rw