Vom Rhein nach Europa. Künstler als europäische Vermittler

„Ein Laboratorium für Europa – die Kunstszene am Oberrhein um 1900 aus der Sicht eines Straßburger Künstlers.

Im Rahmen der Ausstellung „Paris! Paris! Karlsruher Künstler an der Seine 1850-1930“ hält Alexandre Kostka, Professor für Europäische Kulturgeschichte an der Universität Straßburg, am 8.5., dem Vorabend des „Europatages“, einen Vortrag. Kostka wird darlegen, inwiefern Künstler als verbindende Schnittstelle zweier Länder agieren können – ein Thema, das in Zeiten der Bedrohung der europäischen Idee von großer Aktualität ist.

Lässt sich künstlerische Tätigkeit als Vermittlung zwischen zwei Kulturen verstehen? Und welche Beispiele lassen sich dafür im europäischen Raum finden? Kostka versucht darauf im Perspektivenwechsel, aus der Sicht Straßburger Künstler, eine Antwort zu finden. Anhand ihrer Erfahrungen an der Kunstakademie Karlsruhe um 1900 sollen die regionalen Besonderheiten dieser Kulturbeziehung sichtbar gemacht werden. -mic