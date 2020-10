Von der Straße in die Galerie

Vor zwei Jahren zierte der Karlsruher Graffiti-Künstler Christian Krämer aka Dome die Titelseite der Pilot-Ausgabe von Super INKA mit seiner an die Alb-Brücke angebrachten Papierboot-Flotte.

Nun ist er mit seinen Arbeiten im Stil des Schattentheaters Teil eines „Künstlerkleeblatts“, das auch indoor aufzublühen weiß und seine Wurzeln in Graffiti und Street Art hat. Der Kölner Oliver Maichle ging von der Straße an die Kunstakademie und wieder auf die Straße zurück; in der Kunst von Stefan Winter-le aus Weil am Rhein ist die Straße auch jenseits des Straßenraums präsent und der junge Berliner Kef! vereint geometrische Muster mit sanfter Leuchtkraft. -fd