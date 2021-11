Die Mitglieder von Gedok und BBK machen gemeinsame Sache.

Ohne thematische Vorgabe wurden die KünstlerInnen der zwei Verbände dazu eingeladen, eine aktuelle Arbeit einzureichen. Naturgemäß kommt dabei eine Vielfalt an Themen, Techniken und Perspektiven zusammen, die Raum für künstlerische Begegnungen schafft.

Bei der Vernissage führt die Kunsthistorikerin Simone Dietz in die Ausstellung ein. Am So, 12.12. spielen Heidrun Paulus (Flöte) und Naila Alvarenga (Klavier) Weihnachtsmusik, dazu werden Glühwein und Plätzchen gereicht. -fd