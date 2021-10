Waldgrün & Hoffnung bewegt

Kathrin Leopolder und Michael Schneider waren nicht nur durch die gemeinsame Zeit an der Karlsruher Kunstakademie, sondern auch eine Liebe zur Natur verbunden.

Die Ausstellung „Waldgrün“ zeigt, wie sich dieses Faible bei Leopolder direkt in den Motiven, beim kürzlich verstorbenen Schneider eher in atmosphärischen Stimmungen niederschlägt. Leopolders Bilder leuchten kräftig und pendeln in ihrer Suche zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit im Bildraum. Schneiders Bildwelt kennzeichnen sauber angeordnete Farbflächen, geometrische Abstraktion und optische Verwirrspiele (bis 10.10.). Mit „Hoffnung bewegt!“ folgt im BBK eine Verkaufsausstellung der BBK-Mitglieder die zugunsten der Menschenrechts-Organisation Amnesty International.

Zur Vernissage am So, 24.10., 11 Uhr, gibt es Klezmer-Musik und im Lauf der Ausstellungsdauer (bis 14.11.) Vorträge zum Themenkomplex Menschenrechte. -fd