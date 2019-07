Werkschau Hochschule Offenburg 2019

Was bei einem Studium an der Hochschule Offenburg Tolles herauskommen kann, zeigt die jährliche Werkschau der Fakultät Medien und Informationswesen am Do, 18.7. in Gebäude D.

Den ganzen Tag präsentieren Studenten Projekt- und Abschlussarbeiten aus den Bereichen Film, Grafik, Fotografie, Design, Medieninformatik und Wirtschaft und geben zudem Workshops für Schüler, von Stop-Motion bis zum eigenen Mini-Game. Zum Abschluss sind im Kino die Filmhighlights aus den aktuellen Semestern zu sehen. Dazu gibt es Musik und Foodtrucks auf dem Campus. Auch alle Nerds, Techies und Geeks kommen auf ihre Kosten: In Experimentier-Sessions kann man Fragen wie „Was haben das Trocknen von Wäsche und Smarties gemeinsam?“ oder „Wie finde ich Sicherheitslücken im Web?“ auf den Grund gehen (17.30-20 Uhr, Gebäude B). Ganz nebenbei lernt man so die Berufe Maschinenbauer, Medizintechniker, Elektrotechniker oder Energiesystemtechniker und die entsprechenden Studiengänge kennen. Bei der „VDE Summer University“ (Di+Mi, 30.+31.7.) geht es dann viel um Praxis, es gibt weitere Einblicke in studentische Projekte sowie Karrieremöglichkeiten. Zum Vertiefen stehen Exkursionen zu den Firmen Bosch und Burda auf dem Programm. -rw