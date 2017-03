In Karlsruhe und Umgebung ist Lukas Schneeweiss kein gänzlich Unbekannter mehr.

In der EnBW bestückte er 2014 die Förderausstellung „Ateliereinblicke“, bei der „Höhenluft“ auf der Wilhelmshöhe war er auch schon dabei. Jetzt hat er die Möglichkeit, die Räume des Kunstvereins Ettlingen nach seinen Vorstellungen zu transformieren.

Vielleicht ja als Ausweis der Reiselustigkeit, die in den vergangenen Jahren den Reiseveranstaltern steigende Zahlen bescherte, verwandelt er die beiden Galerieräume in Sehnsuchtsorte: Eine überdimensionierte Transportkiste lädt ein, die eigenen Gedanken abzuladen, fliegen zu lassen.

„When empathy and sympathy arrive“ kann in diesem Kontext auch als ein Mitdenken des Anderen gelesen werden, denn der Raum in der Transportkiste wird am Ende der Ausstellung gefüllt sein mit Immateriellem: Wünsche, Gedanken, Hoffnungen, die – so der Schriftzug im zweiten Raum – den Menschen als „Maker“, also als aktiven Gestalter seines Lebens auszeichnen. -ChG