Wieder Führungen im Naturkundemuseum

Im Sommer bietet das Naturkundemuseum wieder Führungen durch die beliebten Dauerausstellungen sowie die bis 5.9. verlängerte Sonderausstellung „Kosmos Kaffee“ an. Mit Maskenpflicht und AHA-Regeln sind nach Anmeldung Führungen in Gruppen von bis zu 15 Personen möglich.

An den Sonntagen 25.7., 8.8., 22.8. und 5.9. geht es durch die Kaffee-Ausstellung, inkl. einer Kaffeeröstung. In fünf Themenbereichen erläutert „Kosmos Kaffee“ biologische Hintergründe zur Kaffeepflanze, wie daraus in chemisch-technischen Prozessen ein Getränk wird, welche sozialen und ökonomischen Bedingungen den globalen Kaffeehandel prägen und wie sich die Kulturgeschichte des Kaffeetrinkens erzählt.

Die 11-Uhr-Führung ist für Familien, die um 12 für Erwachsene. Die gleichen Uhrzeiten gelten auch für die sonntäglichen Kurzführungen durch die Dauerausstellungen „Unruhige Erde – Vulkane und Erdbeben“ (15.8.) und „Die bunte Welt der Insekten“ (29.8.). Anmeld. unter Tel. 0721/175 21 11. -fd