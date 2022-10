Wiedereröffnung: Villa Haiss, Museum und Galerie für Zeitgenössische Kunst

Seit September wurde die Villa Haiss in Zell am Harmersbach mit einer neu kuratierten Dauerausstellung und zwei Einzelausstellungen wiedereröffnet.

Seit 1997 zeigt sie einen internationalen Querschnitt zeitgenössischer Kunst und vereint Museums- und Galerietätigkeit auf unkonventionelle Weise. Die neue Dauerausstellung zeigt auf zwei Etagen einen Querschnitt internationaler Kunst ab 1945.

Die über 80 Arbeiten umfassende Präsentation mit abstrakter Malerei als Schwerpunkt spannt einen Bogen von gestischem Informel bis zur gesellschaftskritischen Figuration, von zeitgenössischer Fotografie bis zur rauen Skulptur. In der Kabinettausstellung „Thank You For Shopping“ stellt der Künstler Tobias Molitor Kassenbons, Tüten und andere Alltagsobjekte in einen musealen Zusammenhang (bis 29.1.23). -rowa