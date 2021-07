„Ich sehe was, was du nicht siehst“, und das ist Schmuck!

Winfried Krüger hat ein Auge für die Zierde, wo man sie nicht vermuten würde. Der Feigenkaktus Opuntia, das Profil einer Schuhsohle, die Überreste von Feuerwerkskörpern im Garten an Neujahr, Häuserfassaden oder gar die Schatten in seiner Umgebung – überall sieht Krüger Schmuck. Seine Eindrücke übersetzt er in Metall, das im Ergebnis zwischen Schmuckstück und Skulptur oszilliert. Neben eigensinnigen Ketten und Broschen zeigt die Galerie auch Zeichnungen des Künstlers. -fd