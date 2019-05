Das „Young Artists“-Projekt der engagierten Galerie in der Südweststadt mit der Kunstakademie geht in eine neue Runde.

Valentina Jaffé schloss ihr Kunststudium bei Nora Schultz und Ernst Caramelle 2016 ab und lebt und arbeitet in Heidelberg. Serielles Arbeiten durchzieht ihr Werk: In Fotografien, Collagen, Découpagen, Gemälden, Objekten, Installationen und Gegenüberstellungen ihrer Werke erkundet sie unterschiedliche Materialien. Glas, Gips, Keramik oder Papier werden in Landschaftsgefüge eingearbeitet. Das Thema bleibt allerdings die Untersuchung des Materials selbst, die Landschaft wird Mittel zum Zweck. An schillernden Wasseroberflächen lässt sich das aufgetragene Material perfekt analysieren, und die Motivik tritt einen Schritt zurück.

In Glasvitrinen erhalten ihre Arbeiten einen konzeptuellen Reiz und verdeutlichen die Intention der Künstlerin: Was ist real? Welche Assoziationen können von den Besuchern gedacht werden? Wie weit kann die Grenze zwischen Realität und Fiktion ausgelotet werden? Das Künstlerpaar Nathalie und Alexander Suvorov-Franz erhielt 2016 für eine konzeptbasierte Werkserie den „Toni-Merz-Preis“. In unterschiedlichen Serien arbeitet das Duo mit den Mitteln der Bildsprache. Das Bild entsteht im Prozess der Betrachtung und der Auseinandersetzung. Schrift wird verwendet und auf ihre Wirkung als Bild untersucht. Medien wie Offsetdrucke, Holzschnitte, Siebdrucke, Fotografien münden in Installationen, die eine Interaktion erlauben. -rw