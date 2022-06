Die Kunstschau „ZART“ parallel zur „art Karlsruhe“ ist neben der Paul-Celan-Lesung mit Afrobeat-Lounge am Do, 16.6. ab 13 Uhr im Club Die Stadtmitte unsere zweite große Geschichte im Sommer.

Schauplatz ist vom 8. bis 10.7. das neue P8 in der Schauenburgstraße, das zwei Wochen zuvor mit dem Festival „Hereinßpaziert“ von Die Anstoß und P8 eröffnet wird. Komiker Georg „Schorsch“ Schweitzer ist nicht nur als Künstler (Das Änderungsatelier), sondern auch als Happening-Akteur dabei: Er moderiert die Vernissage am Fr, 8.7. ab 19 Uhr, und da der gute Mann selbst Künstler ist und an der hiesigen Kunstakademie gemeinsam mit UND-Ausstellungskurator Joachim Hirling bei Prof. M.G. Kaminski studierte, trifft hier beispiellose Eloquenz und Verve auf Kunstsachverstand und echte Liebe zur Kunst. Schorsch wird auch die INKA-Kunstversteigerung am So, 10.7. ab 14 Uhr moderieren.

Am Samstag locken dann den ganzen Tag Skulpturenpark und Künstlercafé, wo man zu Afrobeats abhängen kann, abends legen Selecta Martin Guß und der aus Gambia stammende und in Stuttgart lebende Selecta Salaman „Afrobeats & more“ auf. Der Sound unserer hauseigenen „INKA Afro Tunes“-Sendung beim Querfunk ist dann open air im Künstlercafé zu hören. Jedenfalls lässt er sich hier trefflich herumlungern bei cooler Musik, Espresso vom Bienchen, Winzersekt und Weißwein. Ana & Anda sowie die Pâtisserie Ludwig sorgen für die veganen wie vegetarischen Gebäcke. Opening ist am Sa, 9.7. um 15 Uhr.

Es erscheint ein Katalog. Das Logo der Kunstschau „ZART“, die „KunstFaust“, stammt vom Karlsruher Maler Jochen Schambeck, der von mir auch dazu angestiftet wurde, das „ZART“ aus der Tube zu drücken. Da die Organisation zeitlich sehr eng gestrickt ist und wir nicht alle teilnehmenden KünstlerInnen in der Juli-Ausgabe präsentieren können, haben wir einigen bereits vor dem offiziellen Bewerbungsende am 31.5. fest zugesagt. Hier ihre Kurzporträts:

Anna Köpnick

Anna Köpnick lockt gerne. In großformatigen Ölmalereien und Zeichnungen zieht sie den Betrachter in ihre Innenräume. Die ehemalige Meisterschülerin von Professor Marcel van Eeden lebt und arbeitet in Karlsruhe. Im Landkreis Lörrach aufgewachsen, studierte sie zunächst Kulturwissenschaft und arbeitete in Theatern in Basel, Lörrach, Hannover, Innsbruck und Baden-Baden sowohl als Musikerin wie Schauspielerin, später in der Position der Regieassistenz und der Regie. Ihre großen Ölmalereien leben aus der Spannung zwischen einer sachlichen, nackten Wiedergabe und dem Montageprinzip, das als Einbruch in diesen naturalistischen Raum funktioniert. Dabei sind Teile der Malerei sehr detailliert und realistisch ausgearbeitet, während andere Flächen die Materialität der Leinwand und Farbschicht verraten. In dieser Polarität zwischen Bekanntheit (Realismus) und Fremdheit (Surrealismus) lotet sie neue, eindringliche Bildwelten aus. Eher intim und privat erscheinen hingegen ihre Zeichnungen und Fotografien. Oft entstehen diese als Vor- oder Nacharbeit der aufwendigen Ölgemälde.

Boglárka Balassa

„Die aktuelle Zeit ist geprägt durch den Verlust von Konkretem. Ich vermisse physisches Erleben, echte Materialität und wahrhaftige, erlebbare Prozesse“: Die 1991 geborene Künstlerin Boglárka Balassa studierte von 2012 bis ’17 an der Universität Pécs in Ungarn Malerei und absolvierte an der hiesigen Kunstakademie bei den Professoren Erwin Gross und Helmut Dorner Aufbaustudien. Sie lebt und arbeitet sie in Karlsruhe. Neben Einzelausstellungen in der Poly Produzentengalerie ist sie seit 2014 auf zahlreichen Gruppenausstellungen in ganz Europa vertreten. Zuletzt z.B. „Open Art“ Freiburg 2022, Orgelfabrik Karlsruhe, „Hintergründe“, Kunst im Schloss Wertingen, „Karlsruher Künstlermesse“, Städtische Galerie KA (2022), Kunstpreis Deutschland (nominiert), Galerie Depelmann, Hannover und „Höhenluft“ im Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen (2021).

Stephan W. Kunze

„Wenn es etwas zu zeigen gibt, mache ich Ausstellungen“, meint der Meister des Understatements, der in der Region von Heidelberg über die Pfalz bis nach Karlsruhe bekannte Maler und Zeichner Stefan W. Kunze. Seit 26 Jahren, seit ich wieder in Karlsruhe bin, begleiten mich seine Bilder. Er wird immer besser. Ein Besuch auf seiner Website macht richtig Lust auf Kunst und Leben. In seine Arbeiten kann man wunderbar eintauchen und einatmen, und noch länger wieder ausatmen. Natürlich hat mich seine Bewerbung daher sehr gefreut. Er studierte in Kassel und an den Kunstakademien Karlsruhe (Lüpertz und Kögler) und Stuttgart (Michou). Neben Sammlerankäufen ist er auch im Museum Würth, dem ZKM oder der Städtischen Galerien Karlsruhe vertreten.

Solveig Schaper

Solveig Schaper, 1996 in Karlsruhe geboren, ist Meisterschülerin an der Kunstakademie Karlsruhe und studierte bei Silvia Bächli, Markus Vater und Magnus Plessen. Noch vor ihrem Studium (2015) reiste sie zum ersten Mal als Au-Pair nach China. Dort freundete sie sich mit Kunststudenten der Tangshan Normal Uni an, verbrachte ihre freien Nachmittage im Atelier für traditionelle chinesische Tuschemalerei und lernte Chinesisch. Diese Faszination für die fernöstliche Kunst und Kultur ist bis heute in ihren Arbeiten spürbar. Aber auch die US-Popkultur ist präsent. Alles darf etwas bunter, freudiger und spaßiger sein und dennoch ist eine gewisse Ernsthaftigkeit spürbar. Schaper versteht sich als Malerin, geht mit ihren Stoffinstallationen aber über das Tafelbild hinaus in den Raum. Expansive Farbwelten, dynamisch und detailreich, laden ein, den Blick schweifen zu lassen. Ende 2021 erhielt sie das Reisestipendium der Akademie nach Panajachel (Guatemala), um dort im Herbst ’22 die Künstlerin Vivian Suter in ihrem Studio im Dschungel zu besuchen und das traditionelle Drachenfest am „Dias Los Muertos“ zu sehen. Ihre Arbeiten sind bei der „ZART“ Karlsruhe im P8 und in der Ende Juni 2022 eröffneten Meisterschülerausstellung in Ludwigshafen in der Rudolf-Scharpf-Galerie des Wilhelm-Hack-Museums zu sehen.

Ondine Dietz & Jean-Michel Dejasmin

„Die neue Fledermaus ist ein funkelndes kleines Juwel auf dem Firmament der Karlsruhe Kultureinrichtungen!“ So lautet der Tenor des Feedbacks über den Projektraum Die neue Fledermaus, den Ondine Dietz und Jean-Michel Dejasmin seit 2015 in Karlsruhe betreiben. Juwel? Kalte Geomasse, deren Ursprünglichkeit man weggeschliffen hat? „Kaltes“ Feuer versprühendes Zierobjekt? Nein! Sondern ein lebendiges Kunstwerk, eine pulsierende soziale Skulptur, so der Anspruch der MacherInnen. Eine Bühne und Galerie on demand, die sich im guten Sinne proteisch der Persönlichkeit der agierenden Künstler anpasst. „Ein Nachmittag in der Fledermaus bevor das Publikum eintrifft“ heißt die Installation von Dietz und Dejasmin, die ein Kunstwerk über ein Kunstwerk darstellt und auch die Geschichte eines geschichts- und geschichtenträchtigen Ortes erzählt. Die Objekte sind Readymades, aber auch Kunstobjekte, und können einzeln erworben werden. Darüber hinaus kann man eine maßgeschneiderte Installation aus den präsentierten Objekten für die eigene Geschichte ad hoc in Auftrag geben.

Ondine Dietz: Freie Autorin, Schauspiel/Regie, Kunstmanagerin. Geb. 1967 in Temeswar, Rumänien. Ab 1987 war sie Schauspielerin am Deutschen Staatstheater Temeswar und führte auch Regie. 2004 erschien in rumänischer Sprache der Gedichtband „Featuring“ im Vinea Verlag, Bukarest, 2010 „Meister Knastfelds Hybris“, ein Band mit Erzählungen (Pop Verlag). Sie ist seit 2012 Redakteurin der Literaturzeitschrift „Bawülon“ und seit 2015 Mitbetreiberin des Projektraums Die neue Fledermaus. Seit 2011 ist sie im Vorstand der UND-Vereins-Plattform für Kunstinitiativen und seit 2011 Mitglied der interdisziplinären Künstlergruppe Circus 3000.

Jean-Michel Dejasmin: Geboren 1961 in Marseille, studierte von 1981 bis ’88 an der Ecole Internationale d’Art de Marseille. Er lebt seit 1994 in Karlsruhe und ist Mitglied der Poly Produzentengalerie sowie des Vereins UND. Auch ist er Mitbetreiber des Projektraums Die neue Fledermaus im Karlsruher Dörfle.

-rowa