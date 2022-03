Barabási Lab & Online-Ausstellungen

Noch bis zum 3.4. sind die faszinierenden Datenkunstwerke aus dem Bostoner Barabási Lab ZKM-Lichthof 1+2 zu bestaunen.

Ob Corona-Pandemie, Kunstmarkt oder Wissenschaftsjournalismus – die Methoden zur Erstellung der Netzwerkdiagramme lassen sich auf jeden erdenklichen Forschungsbereich anwenden. Schöner hat Wissen selten ausgesehen. Wer mediale Künste vom heimischen Rechner aus erleben will, wird im Online-Angebot des ZKM fündig: Dort läuft die Latour-Ausstellung zur „Kritischen Zone“ weiter. Wie wollen wir Menschen jetzt und in Zukunft mit nicht-menschlichen Agenten auf der Erde leben?

Ein Hinweis findet sich womöglich in „Spatial Affairs. Worlding – A tér világlása“: In dieser virtuellen Multi-User-Ausstellung koexistieren die Avatare der BesucherInnen friedlich mit digitalen Kunstobjekten. In Jazmina Figueroas „Call Signs“ schließlich offenbaren sich eine stets wachsende Landschaft und Parabeln über die Erkenntnis der Welt am Beispiel der Struktur einer Muschel. Alle Digital-Expos sind jederzeit frei zugänglich via zkm.de. -fd